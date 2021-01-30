Рыбацкий Петербург. Какую рыбу можно поймать в Неве и что потом с ней делать

Круглый год с набережных Невы рыбаки что-то ловят. Это бизнес или хобби? Какую рыбу можно поймать в Неве? Что рыбаки с ней делают – продают или съедают? Сергей Владимирович – рыбак, который уже больше десяти лет ловит рыбу на Английской набережной – рассказал нам об особенностях рыбалки на Неве, качестве невской воды и способах борьбы с туристами.

– Когда рыбу ловить начали?

– Эта болезнь у меня с детства. Мне было 11 лет, когда я впервые взял в руки удочку. В спорттоварах продавались наборы: поплавок, двадцать метров лески, крючок и грузила. Я привязал купленную леску к палке, пошёл к речке (не помню, как она называлась) и попал на клёв карася. Первый раз я принёс домой килограмма три карася, моя мать просто не поверила, что я сам всё наловил! У меня отец рыбак, дед рыбак. Это, наверное, на генном уровне передалось. С этого времени я и заболел рыбалкой, и всё ещё не оправился.

Уже 39 лет рыбачу, а на Неве с 2006 года. Я много раз ездил мимо, смотрел. Вижу, люди стоят, ловят рыбу. Но как-то времени не было, нужно было деньги зарабатывать. Один раз остановился, посмотрел, мне же это всё знакомо. Ну и решил купить спиннинг, катушку, так и начал ловить на этой набережной. Даже некоторых обучал тут, человека три наберётся.

– Каждый раз – независимо от погоды – я встречаю на Английской набережной очень много рыбаков. Вы все здесь друг друга знаете?

– Конечно, знаем. Плечом к плечу стояли не раз и в холод, и в снег, и в дождь. Но, кроме этой набережной, мы нигде не пересекаемся – место встречи изменить нельзя! Набережная, гранитный парапет, и стоят 3-4 любителя рыбалки. Некоторые очень давно уже здесь стоят: я знаю одного, который лет 30 или 40 именно здесь рыбачит, в районе Дворцовой набережной.

– Есть места, где запрещено рыбачить?

– С моста нельзя ловить. Не знаю, кто это придумал, не понимаю этого ограничения.

– Реки в городах, как правило, очень грязные. И химический состав воды влияет на вкус и качество рыбы. Безопасно есть рыбу, которую вы тут ловите?

– Мы сдавали воду из Невы на экспертизу химического состава. Тяжёлых металлов и вредных химических соединений не нашли. Рыбу из Невы можно сравнить по качеству только с ладожской рыбой – очень чистая. Нева ведь -самая полноводная река Европы. Здесь ежесекундно протекает огромное количество воды. Сбрасывают, конечно, нечистоты, но они вымываются в Финский залив.

– Какую рыбу здесь можно поймать?

– Мы ловим судака. Но можно поймать окуня на спиннинг, или голавля, если ловить на поплавок, а на донке – леща или плотву всякую, корюшку ещё можно поймать. Корюшка на Неве начинает клевать в феврале со льда, её ловят так называемыми кранами – специальными приспособлениями для промышленной ловли рыбы.

– Что с рыбой делаете?

– Пойманную рыбу я ем. В основном филирую и обжариваю в кляре, а если крупный судак, то жена делает заливное. Мне много раз предлагали продать, вот прямо на этой набережной люди проходят и просят продать им только что пойманную рыбу. Но я не продаю. Дело даже не в отсутствии сертификации – я для себя ловлю, для души.

– Есть лучшее время для ловли?

– Вообще мы круглый год тут, но есть три периода ярких. Первый, когда лёд тронулся, плывут льдины – тогда жор судака. Второй жор длится с конца мая – начала июня и до конца июля, а потом очень сложно ловить. И третий – самый продолжительный и результативный, начинается с 20-х чисел августа и до середины ноября идёт. Самый лучший мой улов был двенадцать штук. Я тогда ночью приехал и с трёх часов до утра стоял. Ребята утром приехали, а у меня в багажнике целый пакет.

– Что вам нравится в этом занятии? В чем кайф?

– В чем кайф? Попробуйте на такой акватории хотя бы приблизительно догадаться, где рыба. Каждый день новое испытание – в этом и кайф.

– Только что вас фотографировали туристы. Вы как местная достопримечательность. Как относитесь к тому, что вас снимают?

– Больше всего мне не нравятся китайские туристы. Если наши подойдут, культурно поздороваются, спросят, я им расскажу. У меня нет фобии по отношению к китайцам. Но они выходят из автобуса, лезут в пакеты и в сумку со снастями, роются, перебирают. Я вот с ноги одному пинка ввалил, подбегает ко мне экскурсовод: что вы делаете, говорит, это иностранец. Ну извините меня, это нарушение личного пространства, они роются в моих вещах!

– Когда прохожу мимо рыбаков, мне всегда страшно, что сейчас кто-нибудь размахнётся удочкой и заденет меня. Вы смотрите – идет кто-то позади вас?

– Обязательно всегда смотрю, чтобы мимо никто не шёл. Но мы не застрахованы от велосипедистов, которые ездят по тротуару. Вот эти у меня пару раз получали по физиономии грузом, хорошо не крючком. Ещё не застрахованы от любителей гидроциклов: они вылетают на огромной скорости, а ты в это время уже запустил всё в полёт. Одному вообще в лоб попало, но обошлось.

От автора. Согласно принятой в России классификации, вода в Неве относится к третьему классу загрязненности из пяти возможных. Полностью пригодной для потребления считается вода первого класса загрязнения. В Неву ежегодно попадает примерно 80 000 тонн загрязняющих веществ, многие представляют опасность для человеческого организма. На территории Ленинградской области основными загрязнителями реки являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Еще один серьезный источник загрязнения Невы — речной флот, больше всего танкеры. В акватории каждый год фиксируется около четырех десятков разливов нефти и нефтепродуктов. Поэтому есть рыбу, выловленную в Неве всё-таки не рекомендуется. Но страсть – выше предупреждений Минздрава и Роспотребнадзора.

Текст и фотографии: Алиса Лакшина